«Я её фанатка». Каролина Мухова высказалась о Ясмин Паолини

52-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова высказалась о своей сопернице в четвёртом круге US Open — 2024. Она сыграет с итальянкой Ясмин Паолини (пятый номер рейтинга WTA).

«Думаю, прошло несколько лет с тех пор, как мы играли. Даже не знаю, когда это было. Каждую неделю, каждый месяц, каждый год ты другой игрок. Глядя на результаты Ясмин, я вижу, что она действительно сильно улучшила игру.

Я не играла на некоторых турнирах «Большого шлема». Например, на «Ролан Гаррос» следила за матчами, и вообще я её фанатка. Она проделала невероятную работу, играла в финалах на грунте, а затем на траве на Уимблдоне. Это очень вдохновляет, она такая милая девушка. Так что да, я болела за неё», — сказала Мухова на послематчевой пресс-конференции.