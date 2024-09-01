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«Очень зла на неё». Каролина Возняцки — о том, что Серена Уильямс не пришла на её матч

«Очень зла на неё». Каролина Возняцки — о том, что Серена Уильямс не пришла на её матч
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Бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки забавно высказалась о 23-кратной победительнице турниров «Большого шлема» американке Серене Уильямс. На US Open — 2024 датчанка вышла в четвёртый круг, обыграв француженку Джессику Понше (6:3, 6:2).

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 22:25 МСК
Джессика Понше
143
Франция
Джессика Понше
Д. Понше
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Каролина Возняцки
71
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки

— Серена сегодня снова на US Open. Вы встретитесь с ней позже?
— Надеюсь. Я напишу ей. Очень зла на неё, что она не пришла на мой матч. Видела, что она смотрит матч Томми Пола. Нам придётся об этом поговорить, — сказала Возняцки в интервью на корте после матча.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2024 Каролина Возняцки поспорит с победительницей матча Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 22) — Анна Калинская (Россия, 15).

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