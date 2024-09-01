«Очень зла на неё». Каролина Возняцки — о том, что Серена Уильямс не пришла на её матч

Бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки забавно высказалась о 23-кратной победительнице турниров «Большого шлема» американке Серене Уильямс. На US Open — 2024 датчанка вышла в четвёртый круг, обыграв француженку Джессику Понше (6:3, 6:2).

— Серена сегодня снова на US Open. Вы встретитесь с ней позже?

— Надеюсь. Я напишу ей. Очень зла на неё, что она не пришла на мой матч. Видела, что она смотрит матч Томми Пола. Нам придётся об этом поговорить, — сказала Возняцки в интервью на корте после матча.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2024 Каролина Возняцки поспорит с победительницей матча Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 22) — Анна Калинская (Россия, 15).