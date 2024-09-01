Анна Данилина и Ирина Хромачёва вышли в 3-й круг US Open в паре, обыграв четвёртых сеяных

Представительница Казахстана Анна Данилина и российская теннисистка Ирина Хромачёва вышли в третий круг US Open — 2024 в парном разряде. Во втором раунде они уверенно обыграли четвёртых сеяных американок Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. В рамках поединка Данилина и Хромачёва выполнили две подачи навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Доулхайд и Кравчик три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

За выход в четвертьфинал US Open — 2024 в паре Анна Данилина и Ирина Хромачёва поспорят с дуэтом Тереза Михаликова (Словакия) и Оливия Николлс (Великобритания).