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Анна Данилина и Ирина Хромачёва вышли в 3-й круг US Open в паре, обыграв четвёртых сеяных

Анна Данилина и Ирина Хромачёва вышли в 3-й круг US Open в паре, обыграв четвёртых сеяных
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Представительница Казахстана Анна Данилина и российская теннисистка Ирина Хромачёва вышли в третий круг US Open — 2024 в парном разряде. Во втором раунде они уверенно обыграли четвёртых сеяных американок Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик со счётом 6:3, 6:4.

US Open — парный разряд (ж). 2-й круг
31 августа 2024, суббота. 23:05 МСК
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
Дезире Кравчик
США
Дезире Кравчик
К. Доулхайд Д. Кравчик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
А. Данилина И. Хромачёва

Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. В рамках поединка Данилина и Хромачёва выполнили две подачи навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Доулхайд и Кравчик три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

За выход в четвертьфинал US Open — 2024 в паре Анна Данилина и Ирина Хромачёва поспорят с дуэтом Тереза Михаликова (Словакия) и Оливия Николлс (Великобритания).

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