Анна Данилина и Ирина Хромачёва вышли в 3-й круг US Open в паре, обыграв четвёртых сеяных
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Представительница Казахстана Анна Данилина и российская теннисистка Ирина Хромачёва вышли в третий круг US Open — 2024 в парном разряде. Во втором раунде они уверенно обыграли четвёртых сеяных американок Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик со счётом 6:3, 6:4.
US Open — парный разряд (ж). 2-й круг
31 августа 2024, суббота. 23:05 МСК
Кэролайн Доулхайд
Дезире Кравчик
К. Доулхайд Д. Кравчик
Окончен
0 : 2
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Анна Данилина
Ирина Хромачёва
А. Данилина И. Хромачёва
Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. В рамках поединка Данилина и Хромачёва выполнили две подачи навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Доулхайд и Кравчик три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.
За выход в четвертьфинал US Open — 2024 в паре Анна Данилина и Ирина Хромачёва поспорят с дуэтом Тереза Михаликова (Словакия) и Оливия Николлс (Великобритания).
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