Томми Пол встретится с Янником Синнером в 1/8 финала US Open

Американский теннисист Томми Пол вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США. В матче третьего круга он обыграл канадца Габриэля Диалло со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:1, 7:6 (7:3).

Продолжительность встречи составила 3 часа 28 минут. За это время Пол выполнил восемь эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал 9 из 20 брейк-пойнтов. На счету канадца 12 подач навылет, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В следующем круге Пол сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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