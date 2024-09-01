Элина Свитолина рассказала, что её прооперировали во время турнира на US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что перенесла операцию по ходу Открытого чемпионата США. Свитолина дошла до третьего круга, где проиграла третьей ракетке мира, американской теннисистке Кори Гауфф.
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«Я травмировала ногу еще в прошлом году, когда отдыхала уже после US Open. Сейчас эта травма вернулась немного в Монтеррее на прошлой неделе. Вообще, я отмучилась с ней сколько… То есть, я не тренировалась в эти дни, когда не было матчей. То есть, это не нормально, во-первых. Во-вторых, мне сделали мини-операцию после первого круга, поэтому был очень большой вопрос, буду ли играть второй круг или нет», — приводит слова Свитолиной BTU.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является Кори Гауфф.
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