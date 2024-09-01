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Свёнтек – Павлюченкова: россиянка проиграла первый сет в матче US Open

Свёнтек – Павлюченкова: россиянка проиграла первый сет в матче US Open
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В эти минуты на Открытом чемпионате США проходит матч второго круга, в котором 27-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова встречается с представительницей Польши первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

US Open (ж). 3-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 02:20 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		5
4 		2
         
Анастасия Павлюченкова
27
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Анастасия Павлюченкова проиграла первый сет в матче со счётом 4:6.

Победитель пары встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой.

На данный момент счёт в личных противостояниях между Павлюченковой и Свёнтек – 1:0 в пользу польки.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

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