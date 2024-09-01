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Определился потенциальный соперник Даниила Медведева в четвёртом круге US Open

Определился потенциальный соперник Даниила Медведева в четвёртом круге US Open
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Португалец Нуну Боржеш вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США. В матче третьего круга он обыграл чеха Якуба Меншика со счётом 6:7, 6:1, 3:6, 7:6, 6:0.

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 23:25 МСК
Нуну Боржеш
34
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 3 7 8 6
7 7 		1 6 6 6 0
             
Якуб Меншик
65
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

Продолжительность встречи составила 3 часа 54 минуты. За это время Меншик выполнил 19 эйсов, допустил 13 двойных ошибок и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету Боржеша 13 подач навылет, 11 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 18.

В следующем круге Боржеш сыграет с победителем пары Флавио Коболли (Италия) – Даниил Медведев (Россия).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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