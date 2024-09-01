Определился потенциальный соперник Даниила Медведева в четвёртом круге US Open

Португалец Нуну Боржеш вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США. В матче третьего круга он обыграл чеха Якуба Меншика со счётом 6:7, 6:1, 3:6, 7:6, 6:0.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|3
|7 8
|6
|
|1
|6
|6 6
|0
Продолжительность встречи составила 3 часа 54 минуты. За это время Меншик выполнил 19 эйсов, допустил 13 двойных ошибок и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету Боржеша 13 подач навылет, 11 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 18.
В следующем круге Боржеш сыграет с победителем пары Флавио Коболли (Италия) – Даниил Медведев (Россия).
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
- 1 сентября 2024
-
03:23
-
03:11
-
02:47
-
01:19
-
00:45
-
00:37
-
00:15
-
00:00
- 31 августа 2024
-
23:39
-
23:11
-
22:41
-
22:33
-
22:03
-
22:00
-
21:27
-
21:19
-
21:07
-
21:00
-
21:00
-
20:54
-
20:46
-
20:23
-
20:00
-
19:53
-
19:52
-
19:22
-
18:51
-
18:02
-
17:44
-
17:30
-
16:58
-
16:41
-
16:19
-
16:15
-
15:58