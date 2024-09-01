Янник Синнер объяснил, почему ему сложно играть с Карлосом Алькарасом

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о том, почему ему сложно играть с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Карлосом Алькарасом.
«Во-первых, очень сложно ударить по мячу, чтобы он прошёл мимо него. Карлос так хорошо двигается. У него ещё и значительно улучшилась подача. Знаете, он играет с очень высоким процентом первых подач. Во-вторых, Карлос перемещается и меняет позиции очень быстро, он невероятен в этом компоненте. Это особенно опасно оказаться в розыгрыше, когда он играет справа.
Так что есть много, много факторов… Вы знаете, он был первым номером в мире и выиграл несколько турниров «Большого шлема», поэтому трудно найти слабые стороны у таких игроков. А… ещё Карлос психологически силён. Он огромный соперник, его очень трудно победить. Учитывая все обстоятельства, кто бы его ни победил, это будет великая, великая победа», — сказал Синнер на пресс-конференции после матча 3-го круга.
Напомним, Напомним, Алькарас проиграл во втором круге US Open — 2024 нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу. Синнер же вышел в четвёртый круг соревнований в США, где встретится с 14-й ракеткой мира американцем Томми Полом.
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