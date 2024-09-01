Диана Шнайдер: чувствую, что США для меня как второй дом

Российская теннисистка Диана Шнайдер поблагодарила болельщиков на Открытом чемпионате США.

«Чувствую ли я дополнительную поддержку во время американской серии? Я определенно, чувствую, что США для меня как второй дом. Я очень благодарна за эту поддержку, она придает мне очень много сил на борьбу здесь. Спасибо всем, кто тут находится», — сказала Шнайдер на корте.

Шнайдер в 2022 году приняли в университет Северной Каролины. Она представляла ВУЗ в том числе на теннисных турнирах.

В 1/8 финала US Open — 2024. 20-летняя Шнайдер обыграла итальянку Сарру Эррани (96-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 6:2. За выход в 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2024 Шнайдер поборется с шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

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