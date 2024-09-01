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Даниил Медведев – Флавио Коболли: россиянин выиграл первый сет в матче 3-го круга US Open — 2024

Медведев – Коболли: россиянин выиграл первый сет в матче US Open — 2024
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В эти минуты на Открытом чемпионате США проходит матч третьего круга, в котором пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встречается с представителем Италии, 31-й ракеткой планеты Флавио Коболли.

US Open (м). 3-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 04:20 МСК
Флавио Коболли
31
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		1
6 		3
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Даниил Медведев выиграл первый сет в матче у итальянца со счётом 6:2.

Ранее спортсмены никогда не играли друг против друга на турнирах ATP.

Отметим, победитель пары встретится с Пол сыграет с 34-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

Календарь US Open — 2024 (м)
Турнирная сетка US Open — 2024 (м)
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