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Алекс де Минор – Даниэль Эванс, результат матча 1 сентября 2024, счёт 3:1, 3-й круг турнира US Open — 2024

Алекс де Минор с двумя «баранками» обыграл Эванса и вышел в 1/8 финала US Open
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10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в 1/8 финала турнира US Open — 2024. В матче 3-го круга австралиец обыграл 34-летнего британского спортсмена Даниэля Эванса. Матч завершился со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:0, 6:0.

US Open (м). 3-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 02:20 МСК
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 6 6
3 		7 7 0 0
             
Даниэль Эванс
184
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс

Продолжительность встречи составила 2 часа 48 минут. За это время де Минор выполнил 10 эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал 8 из 14 брейк-пойнтов. На счету Эванса четыре подачи навылет, девять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В следующем круге де Минор сыграет с 32-й ракеткой мира соотечественником Джорданом Томпсоном.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

Календарь US Open — 2024 (м)
Турнирная сетка US Open — 2024 (м)
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