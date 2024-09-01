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Алекс де Минор с двумя «баранками» обыграл Эванса и вышел в 1/8 финала US Open

10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в 1/8 финала турнира US Open — 2024. В матче 3-го круга австралиец обыграл 34-летнего британского спортсмена Даниэля Эванса. Матч завершился со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:0, 6:0.

Продолжительность встречи составила 2 часа 48 минут. За это время де Минор выполнил 10 эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал 8 из 14 брейк-пойнтов. На счету Эванса четыре подачи навылет, девять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В следующем круге де Минор сыграет с 32-й ракеткой мира соотечественником Джорданом Томпсоном.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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