Алекс де Минор с двумя «баранками» обыграл Эванса и вышел в 1/8 финала US Open

10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в 1/8 финала турнира US Open — 2024. В матче 3-го круга австралиец обыграл 34-летнего британского спортсмена Даниэля Эванса. Матч завершился со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:0, 6:0.
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Продолжительность встречи составила 2 часа 48 минут. За это время де Минор выполнил 10 эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал 8 из 14 брейк-пойнтов. На счету Эванса четыре подачи навылет, девять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.
В следующем круге де Минор сыграет с 32-й ракеткой мира соотечественником Джорданом Томпсоном.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
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