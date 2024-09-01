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Медведев – Коболли: россиянин выиграл второй сет в матче US Open — 2024

В эти минуты на Открытом чемпионате США проходит матч третьего круга, в котором пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встречается с представителем Италии, 31-й ракеткой планеты Флавио Коболли.

Даниил Медведев уверенно выиграл второй сет в матче у итальянца со счётом 6:4. Ранее первый сет также завершился победой россиянина 6:3.

Ранее спортсмены никогда не играли друг против друга на турнирах ATP.

Отметим, победитель пары встретится с 34-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

Теннисист с наибольшим количеством трофеев: