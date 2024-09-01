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Даниил Медведев – Флавио Коболли, результат матча 1 сентября 2024, счёт 3:0, 3-й круг турнира US Open — 2024

Даниил Медведев вышел в 1/8 финала US Open — 2024
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Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга он обыграл итальянца, 31-ю ракетку Флавио Коболли со счётом 6:3, 6:4, 6:3.

US Open (м). 3-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 04:20 МСК
Флавио Коболли
31
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 3
6 		6 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. За это время Медведев выполнил девять эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал 6 из 18 брейк-пойнтов. На счету Коболли две подачи навылет, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Ранее спортсмены никогда не играли друг против друга на турнирах ATP.

Отметим, что Медведев в 1/8 финала US Open — 2024 встретится с 34-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

Календарь US Open — 2024 (м)
Турнирная сетка US Open — 2024 (м)
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