Даниил Медведев вышел в 1/8 финала US Open — 2024

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Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга он обыграл итальянца, 31-ю ракетку Флавио Коболли со счётом 6:3, 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. За это время Медведев выполнил девять эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал 6 из 18 брейк-пойнтов. На счету Коболли две подачи навылет, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Ранее спортсмены никогда не играли друг против друга на турнирах ATP.

Отметим, что Медведев в 1/8 финала US Open — 2024 встретится с 34-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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