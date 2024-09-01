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Даниил Медведев Андрей Рублёв US Open 2024

Определились все участники 1/8 финала мужского US Open — 2024
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Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга он обыграл итальянца, 31-ю ракетку Флавио Коболли со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Таким образом, он стал последним игроком, вышедшим в 1/8 финала турнира.

«Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться со всеми парами участников мужского US Open – 2024 на стадии 1/8 финала:

  • Алекс де Минор (Австралия) - Джордан Томпсон (Австралия).
  • Андрей Рублёв (Россия) — Григор Димитров (Болгария).
  • Каспер Рууд (Норвегия) — Тейлор Фритц (США).
  • Брэндон Накашима (США) — Александр Зверев (Германия).
  • Фрэнсис Тиафо (США) — Алексей Попырин (Австралия).
  • Джек Дрэйпер (Великобритания) — Томаш Махач (Чехия).
  • Янник Синнер (Италия) — Томми Пол (США).
  • Нуну Боржеш (Португалия) — Даниил Медведев (Россия).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

Турнирная сетка US Open 2024
Календарь US Open 2024
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