Определились все участники 1/8 финала мужского US Open — 2024

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Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга он обыграл итальянца, 31-ю ракетку Флавио Коболли со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Таким образом, он стал последним игроком, вышедшим в 1/8 финала турнира.

«Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться со всеми парами участников мужского US Open – 2024 на стадии 1/8 финала:

Алекс де Минор (Австралия) - Джордан Томпсон (Австралия).

Андрей Рублёв (Россия) — Григор Димитров (Болгария).

Каспер Рууд (Норвегия) — Тейлор Фритц (США).

Брэндон Накашима (США) — Александр Зверев (Германия).

Фрэнсис Тиафо (США) — Алексей Попырин (Австралия).

Джек Дрэйпер (Великобритания) — Томаш Махач (Чехия).

Янник Синнер (Италия) — Томми Пол (США).

Нуну Боржеш (Португалия) — Даниил Медведев (Россия).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.