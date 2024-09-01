Анна Калинская проиграла Беатрис Хаддад-Майе и покинула US Open — 2024

15-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская покинула Открытый чемпионат США — 2024. В матче третьего круга турнира Калинская со счётом 3:6, 1:6 уступила 21-й ракетке мира представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майе.
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Встреча продлилась 1 час и 20 минут. В её рамках Анна ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету её соперницы три эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованный брейк-пойнта из пяти.
В следующем круге бразильянка сыграет ещё с экс-первой ракеткой мира датчанкой Каролиной Возняцки.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.
Теннисист с наибольшим количеством трофеев:
- 1 сентября 2024
-
07:21
-
07:03
-
07:01
-
06:56
-
06:38
-
05:47
-
05:16
-
04:55
-
04:16
-
03:57
-
03:53
-
03:23
-
03:11
-
02:47
-
01:19
-
00:45
-
00:37
-
00:15
-
00:00
- 31 августа 2024
-
23:39
-
23:11
-
22:41
-
22:33
-
22:03
-
22:00
-
21:27
-
21:19
-
21:07
-
21:00
-
21:00
-
20:54
-
20:46
-
20:23
-
20:00
-
19:53