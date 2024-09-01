Анна Калинская проиграла Беатрис Хаддад-Майе и покинула US Open — 2024

15-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская покинула Открытый чемпионат США — 2024. В матче третьего круга турнира Калинская со счётом 3:6, 1:6 уступила 21-й ракетке мира представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майе.

Встреча продлилась 1 час и 20 минут. В её рамках Анна ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету её соперницы три эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованный брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге бразильянка сыграет ещё с экс-первой ракеткой мира датчанкой Каролиной Возняцки.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.

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