Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

US Open — 2024, женщины: результаты 6-го игрового дня, сетка соревнований, 31 августа и 1 сентября

US Open — 2024, женщины: результаты 6-го игрового дня, сетка соревнований
Аудио-версия:
Комментарии

31 августа и в ночь с 31 на 1 сентября мск на Открытом чемпионате США по теннису (US Open — 2024) прошёл шестой игровой день у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей в женском одиночном разряде. Победители в каждой паре выделены курсивом.

Результаты шестого игрового дня 31 августа и 1 сентября мск на US Open — 2024 у женщин:

  • Юлия Путинцева (Казахстан, 30) — Ясмин Паолини (Италия, 5) — 3:6, 4:6.
  • Каролина Мухова (Чехия) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:4, 6:2.
  • Джессика Бузас Манейро (Испания) — Джессика Пегула (США, 6) — 3:6, 3:6.
  • Сара Эррани (Италия) — Диана Шнайдер (Россия, 18) — 2:6, 2:6.
  • Эшлин Крюгер (США) — Людмила Самсонова (Россия, 16) — 1:6, 1:6.
  • Джессика Понше (Франция, Q) — Каролина Возняцки (Дания) — 3:6, 2:6.
  • Ига Свёнтек (Польша, 1) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 25) — 6:4, 6:2.
  • Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 22) — Анна Калинская (Россия, 15) — 6:3, 6:1.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.

Календарь матчей US Open (ж)
Турнирная сетка US Open (ж)
Материалы по теме
US Open — 2024, мужчины: результаты 6-го игрового дня, сетка соревнований

Главные трофеи российского тенниса:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android