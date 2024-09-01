US Open — 2024, женщины: результаты 6-го игрового дня, сетка соревнований

31 августа и в ночь с 31 на 1 сентября мск на Открытом чемпионате США по теннису (US Open — 2024) прошёл шестой игровой день у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей в женском одиночном разряде. Победители в каждой паре выделены курсивом.

Результаты шестого игрового дня 31 августа и 1 сентября мск на US Open — 2024 у женщин:

Юлия Путинцева (Казахстан, 30) — Ясмин Паолини (Италия, 5) — 3:6, 4:6.

(Италия, 5) — 3:6, 4:6. Каролина Мухова (Чехия) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:4, 6:2.

(Чехия) — (Россия) — 6:4, 6:2. Джессика Бузас Манейро (Испания) — Джессика Пегула (США, 6) — 3:6, 3:6.

(США, 6) — 3:6, 3:6. Сара Эррани (Италия) — Диана Шнайдер (Россия, 18) — 2:6, 2:6.

(Россия, 18) — 2:6, 2:6. Эшлин Крюгер (США) — Людмила Самсонова (Россия, 16) — 1:6, 1:6.

(Россия, 16) — 1:6, 1:6. Джессика Понше (Франция, Q) — Каролина Возняцки (Дания) — 3:6, 2:6.

(Дания) — 3:6, 2:6. Ига Свёнтек (Польша, 1) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 25) — 6:4, 6:2.

(Польша, 1) — (Россия, 25) — 6:4, 6:2. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 22) — Анна Калинская (Россия, 15) — 6:3, 6:1.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.

Главные трофеи российского тенниса: