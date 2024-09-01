Медведев вышел в 1/8 финала US Open, крутой рекорд «Спартака» в РПЛ. Главное к утру
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала US Open — 2024, в трёх сетах обыграв итальянца Флавио Коболли со счётом 6:3, 6:4, 6:3, «Спартак» всухую обыграл «Рубин» (1:0) и установил клубный рекорд XXI века в РПЛ по матчам без пропущенных голов кряду, дебютный мяч Ромелу Лукаку помог «Наполи» вырвать победу в концовке матча Серии А с «Пармой» (2:1). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Даниил Медведев вышел в 1/8 финала US Open — 2024.
- «Спартак» установил клубный рекорд XXI века в РПЛ.
- Лукаку помог «Наполи» вырвать победу в концовке матча Серии А с «Пармой».
- Эрлинг Холанд установил рекорд английского футбола XXI века.
- Анна Калинская проиграла Беатрис Хаддад-Майе и покинула US Open — 2024.
- «Атланта» с Алексеем Миранчуком обыграла «Шарлотт» в матче МЛС.
- Павлюченкова проиграла Свёнтек в третьем круге US Open.
- «Лацио» и «Милан» сыграли вничью в матче 3-го тура Серии А.
- Стали известны все участницы 1/8 финала женского US Open — 2024.
- Определились все участники 1/8 финала мужского US Open — 2024.
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