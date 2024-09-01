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1 сентября главные новости спорта, US Open — 2024, футбол, теннис

Медведев вышел в 1/8 финала US Open, крутой рекорд «Спартака» в РПЛ. Главное к утру
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала US Open — 2024, в трёх сетах обыграв итальянца Флавио Коболли со счётом 6:3, 6:4, 6:3, «Спартак» всухую обыграл «Рубин» (1:0) и установил клубный рекорд XXI века в РПЛ по матчам без пропущенных голов кряду, дебютный мяч Ромелу Лукаку помог «Наполи» вырвать победу в концовке матча Серии А с «Пармой» (2:1). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Даниил Медведев вышел в 1/8 финала US Open — 2024.
  2. «Спартак» установил клубный рекорд XXI века в РПЛ.
  3. Лукаку помог «Наполи» вырвать победу в концовке матча Серии А с «Пармой».
  4. Эрлинг Холанд установил рекорд английского футбола XXI века.
  5. Анна Калинская проиграла Беатрис Хаддад-Майе и покинула US Open — 2024.
  6. «Атланта» с Алексеем Миранчуком обыграла «Шарлотт» в матче МЛС.
  7. Павлюченкова проиграла Свёнтек в третьем круге US Open.
  8. «Лацио» и «Милан» сыграли вничью в матче 3-го тура Серии А.
  9. Стали известны все участницы 1/8 финала женского US Open — 2024.
  10. Определились все участники 1/8 финала мужского US Open — 2024.

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