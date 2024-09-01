Даниил Медведев отреагировал на сенсационные вылеты Алькараса и Джоковича с US Open

Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга он обыграл итальянца, 31-ю ракетку Флавио Коболли со счётом 6:3, 6:4, 6:3. После матча в интервью на корте у Медведева спросили, что он думает по поводу ранних вылетов с турнира Карлоса Алькараса и Новака Джоковича.
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«Послушайте… Я говорил перед матчем, что для меня сюрпризы не имеют особого значения. Условия немного сложные… Просто нужно быть осторожнее. Если я буду играть в хороший теннис, то смогу выиграть всё. Если я буду играть плохо, то могу проиграть кому угодно. Мне самому просто нужно играть как можно лучше и попытаться победить», — сказал Медведев в интервью после матча.
Отметим, что Медведев в 1/8 финала US Open — 2024 встретится с 34-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем.
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