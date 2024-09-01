«Я не удивлён». Джек Дрэйпер — о ранних вылетах Алькараса и Джоковича с US Open — 2024

25-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрэйпер прокомментировал ранние вылеты с US Open — 2024 многократных чемпионов турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса и серба Новака Джоковича.

«Это, конечно, странно, но они оба играли в финале Олимпиады. Думаю, это отняло у них много сил. Да у всех это отняло много сил, но они вышли в финал, что было эмоционально для них обоих.

Для Новака, это, вероятно, была его самая большая цель, и эмоционально непросто затем приехать сюда. То же самое и с Карлосом. Он многого добился в этом году, выиграв «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Я не удивлён, что они чувствуют себя очень уставшими и эмоционально немного истощёнными», — приводит слова Дрэйпера Tennis365.

Напомним, Алькарас проиграл во втором круге нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу. Джокович уступил австралийцу Алексею Попырину в третьем раунде.