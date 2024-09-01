Томми Пол: Алькарас и Джокович выиграли много турниров, я не расстроен их поражениям

14-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол отреагировал на ранние вылеты с US Open — 2024 многократных чемпионов турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса и серба Новака Джоковича.

«Я смотрел матчи. Надеялся, что всё закончится немного раньше, потому что хотел поспать. Сегодня (интервью от 31 августа. — Прим. «Чемпионата») был первый день за весь турнир, когда я заводил будильник.

Парни, которые играли с Алькарасом и Новаком, оба прибавили и сыграли потрясающе.

У меня тоже была олимпийская усталость, но в нужное время, в Канаде и Цинциннати, но сейчас я чувствую себя довольно хорошо. Была хорошая небольшая перезагрузка. Да, это непростая смена покрытий. Мы никогда не переходим с травы на грунт, а затем на хард так быстро.

Но не хочу принижать заслуги ребят. Они заслужили эти победы, так как играли в потрясающий теннис. Я рад за них. И, знаете, Карлос и Новак выиграли довольно много турниров, так что я не сильно расстроен», — приводит слова Пола Tennis.com.