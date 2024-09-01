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Анна Калинская использовала видеоповтор на US Open, но судья ошиблась не в её пользу

Анна Калинская использовала видеоповтор на US Open, но судья ошиблась не в её пользу
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15-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская запросила видеоповтор во время матча третьего круга US Open — 2024 после того, как ей показалось, что представительница Бразилии Беатрис Хаддад-Майя отбила мяч после двойного отскока.

Фото: Кадр из трансляции

US Open — один из немногих турниров в теннисе, где теннисист может запросить повтор не только аутов, но и прочих игровых моментов. На повторе момента с Хаддад-Майей видно, как она действительно отбила мяч с укороченного Калинской после двух отскоков.

Фото: Кадр из трансляции

Однако судья на вышке приняла решение не в пользу россиянки и засчитала очко её сопернице. На момент инцидента счёт был 2:0 в пользу Калинской, а в гейме было ровно (40:40). В итоге Анна проиграла встречу со счётом 3:6, 1:6.

Калинская некоторое время пыталась отстоять своё мнение, однако попытки были тщетными. Кроме того, её соперница проявила безразличие к данной ситуации и сразу пошла на заднюю линию.

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