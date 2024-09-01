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Даниил Медведев шестой год подряд вышел во вторую неделю US Open

Даниил Медведев шестой год подряд вышел во вторую неделю US Open
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел во вторую неделю US Open шестой раз подряд. Напомним, в третьем круге Открытого чемпионата США — 2024 россиянин обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 6:3, 6:4, 6:3.

US Open (м). 3-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 04:20 МСК
Флавио Коболли
31
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 3
6 		6 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

US Open — самый удачный турнир «Большого шлема» для Медведева. В 2019 и 2023 годах россиянин выходил в финал турнира, а в 2021-м стал чемпионом хардового мэйджора. В 2020 году Медведев добирался до полуфинала, в 2022-м проиграл на стадии четвёртого круга.

За выход в четвертьфинал US Open — 2024 он поборется с 34-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем.

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом турнира у мужчин является серб Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге.

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