Диана Шнайдер выиграла 24 матча с начала травяного сезона. Это лучший результат в туре
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18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер одержала 24-ю победу с июня, когда начался травяной сезон. Напомним, в субботу, 31 августа, 20-летняя россиянка вышла в четвёртый круг US Open — 2024, обыграв Сару Эррани (6:2, 6:2).
US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 20:15 МСК
96
Сара Эррани
С. Эррани
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|2
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|6
18
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
По данному показателю Шнайдер является лидером женского тура. У её ближайшей конкурентки — шестой ракетки мира американки Джессики Пегулы — на пять побед меньше (19). За этот период Диана выиграла травяной турнир категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) и грунтовый серии WTA-250 в Будапеште (Венгрия).
Отметим, что на US Open — 2024 Шнайдер впервые в карьере вышла во вторую неделю на турнире «Большого шлема». За выход в 1/4 финала она поборется с Джессикой Пегулой.
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