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Диана Шнайдер выиграла 24 матча с начала травяного сезона. Это лучший результат в туре

Диана Шнайдер выиграла 24 матча с начала травяного сезона. Это лучший результат в туре
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18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер одержала 24-ю победу с июня, когда начался травяной сезон. Напомним, в субботу, 31 августа, 20-летняя россиянка вышла в четвёртый круг US Open — 2024, обыграв Сару Эррани (6:2, 6:2).

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 20:15 МСК
Сара Эррани
96
Италия
Сара Эррани
С. Эррани
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Диана Шнайдер
18
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

По данному показателю Шнайдер является лидером женского тура. У её ближайшей конкурентки — шестой ракетки мира американки Джессики Пегулы — на пять побед меньше (19). За этот период Диана выиграла травяной турнир категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) и грунтовый серии WTA-250 в Будапеште (Венгрия).

Отметим, что на US Open — 2024 Шнайдер впервые в карьере вышла во вторую неделю на турнире «Большого шлема». За выход в 1/4 финала она поборется с Джессикой Пегулой.

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