Диана Шнайдер выиграла 24 матча с начала травяного сезона. Это лучший результат в туре

18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер одержала 24-ю победу с июня, когда начался травяной сезон. Напомним, в субботу, 31 августа, 20-летняя россиянка вышла в четвёртый круг US Open — 2024, обыграв Сару Эррани (6:2, 6:2).

По данному показателю Шнайдер является лидером женского тура. У её ближайшей конкурентки — шестой ракетки мира американки Джессики Пегулы — на пять побед меньше (19). За этот период Диана выиграла травяной турнир категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) и грунтовый серии WTA-250 в Будапеште (Венгрия).

Отметим, что на US Open — 2024 Шнайдер впервые в карьере вышла во вторую неделю на турнире «Большого шлема». За выход в 1/4 финала она поборется с Джессикой Пегулой.