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Лишь пять теннисистов вышли во 2-ю неделю на всех «Шлемах» в 2024 году. Среди них Медведев

На US Open — 2024 завершись матчи третьего круга. По итогам данной стадии стало известно, что только пять теннисистов выходили во вторую неделю всех турниров «Большого шлема» в 2024 году.

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выходил в финал Australian Open, 1/8 финала «Ролан Гаррос» и полуфинал Уимблдона. В четвёртом круге US Open россиянин сыграет с португальцем Нуну Боржешем.

Помимо Медведева, минимум до четвёртого круга всех «Шлемов» доходили итальянец Янник Синнер (первая ракетка мира), немец Александр Зверев (4), австралиец Алекс де Минор (10) и американец Тейлор Фритц (12).

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом турнира у мужчин является серб Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге.