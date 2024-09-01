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Актёр Хью Джекман посетил матчи US Open — 2024

Актёр Хью Джекман посетил матчи US Open — 2024
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Австралийский актёр и продюсер Хью Джекман посетил US Open — 2024. В частности, он был замечен на матче с участием российской теннисистки Анастасии Павлюченковой, которая играла с лидером мирового рейтинга полькой Игой Свёнтек.

US Open (ж). 3-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 02:20 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Анастасия Павлюченкова
27
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Хью Джекман стал известен широкой публике по роли супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов «Люди Икс». Кроме того, снимался в детективном триллере «Пленницы» (2013). Также широко известен по фильмам «Кейт и Лео», «Пароль «Рыба-меч», «Ван Хельсинг», «Фонтан», «Престиж», «Живая сталь», «Отверженные», «Робот по имени Чаппи», «Австралия» и «Величайший шоумен».

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф, у мужчин — серб Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге. Он проиграл австралийцу Алексею Попырину.

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