«Предстоит нелёгкий поединок». Томми Пол — о матче с Янником Синнером на US Open

14-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол высказался о предстоящем матче с лидером мирового рейтинга АТР итальянцем Янником Синнером. Они сыграют в четвёртом круге US Open — 2024.

— Не знаю, как прошёл матч Синнера, но если он выиграл, то мне точно предстоит нелёгкий поединок.

— Ну, теперь вы играете с Янником Синнером. Чего вы ждёте от этого матча?

— Надеюсь, действительно хороший теннис. Я очень рад сыграть этот матч. Надеюсь, вы, ребята, сможете прийти и мы сможем показать отличную игру, — сказал Пол в интервью на корте.

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом турнира у мужчин является серб Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге.