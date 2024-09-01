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US Open — 2024, мужчины: расписание 7-го игрового дня

US Open — 2024, мужчины: расписание 7-го игрового дня
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Сегодня, 1 сентября, состоится седьмой игровой день на Открытом чемпионате США — 2024 в мужском одиночном разряде. На корт выйдет шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих поединков. Время начала соревнований носит предварительный характер.

  • 19:00 — Андрей Рублёв (Россия, 6) — Григор Димитров (Болгария, 9).
  • 20:00 — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Тейлор Фритц (США, 12).
  • 23:30 — Брендон Накашима (США) — Александр Зверев (Германия, 4).
  • 2:00 — Фрэнсис Тиафо (США, 20) — Алексей Попырин (Австралия, 28).

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом турнира у мужчин является серб Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге.

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