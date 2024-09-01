US Open — 2024, женщины: расписание 7-го игрового дня

Сегодня, 1 сентября, состоится седьмой игровой день на Открытом чемпионате США — 2024 в женском одиночном разряде. Россиянок в этой части сетки не осталось.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих поединков. Время начала соревнований носит предварительный характер.

Паула Бадоса (Испания, 26) — Ван Яфань (Китай) — 18:00 мск.

Эмма Наварро (США, 13) — Кори Гауфф (США, 3) - 21:30 мск.

Элисе Мертенс (Бельгия, 33) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) — 01:30 с

Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Донна Векич (Хорватия, 24) — 04:00 мск.

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф, в прошлогоднем финале обыгравшая белоруску Арину Соболенко.