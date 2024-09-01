Рублёв — Димитров: где смотреть, во сколько начало матча четвёртого круга US Open — 2024
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Сегодня, 1 сентября, состоятся матчи третьего круга турнира «Большого шлема» US Open — 2024, где встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров. Встреча запланирована на 19:00 мск.
US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
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Григор Димитров
Г. Димитров
Прямые трансляции матчей будут осуществлять ESPN и Tennis Channel. В России официально прямые трансляции US Open увидеть нельзя. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
Комментарии
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