Каролина Возняцки: иногда чувствую себя виноватой из-за разлуки с детьми

Бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки высказалась о значимости семьи в своей жизни. На US Open — 2024 датчанка вышла в четвёртый круг, обыграв француженку Джессику Понше (6:3, 6:2).

«Моя семья — это самое важное для меня, но в то же время я люблю побеждать. Мне приходится искать баланс между тем, чтобы уделять время себе, восстанавливаться, играть и тренироваться как можно больше, и не чувствовать себя виноватой из-за разлуки с детьми на несколько часов. Иногда я чувствую себя виноватой, но стараюсь контролировать это как можно лучше», — приводит слова Возняцки Punto de Break.

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.