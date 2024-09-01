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Каролина Возняцки: иногда чувствую себя виноватой из-за разлуки с детьми

Каролина Возняцки: иногда чувствую себя виноватой из-за разлуки с детьми
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Бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки высказалась о значимости семьи в своей жизни. На US Open — 2024 датчанка вышла в четвёртый круг, обыграв француженку Джессику Понше (6:3, 6:2).

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 22:25 МСК
Джессика Понше
143
Франция
Джессика Понше
Д. Понше
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Каролина Возняцки
71
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки

«Моя семья — это самое важное для меня, но в то же время я люблю побеждать. Мне приходится искать баланс между тем, чтобы уделять время себе, восстанавливаться, играть и тренироваться как можно больше, и не чувствовать себя виноватой из-за разлуки с детьми на несколько часов. Иногда я чувствую себя виноватой, но стараюсь контролировать это как можно лучше», — приводит слова Возняцки Punto de Break.

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.

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