Даниил Медведев прокомментировал выход в 1/8 финала US Open — 2024

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в 1/8 финала Открытого чемпионата США – 2024.
В матче третьего круга Медведев (5) обыграл итальянца, 31-ю ракетку Флавио Коболли (31) со счётом 6:3, 6:4, 6:3.
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«Матч получился тяжёлым — со взлётами и падениями. И в какой-то момент я стал играть намного лучше на своей подаче, а не на его. Было очень, очень жарко и влажно. Думаю, это замедляет игру, потому что я смотрел другие матчи перед своим, и было интересно. Для такого позднего поединка болельщиков на трибунах осталось довольно много. И я наслаждался собой», — приводит слова Медведева пресс-служба US Open – 2024.
За выход в четвертьфинал хардового «Шлема» Медведев сразится с 34-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем.
- 1 сентября 2024
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