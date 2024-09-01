Даниил Медведев прокомментировал выход в 1/8 финала US Open — 2024

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в 1/8 финала Открытого чемпионата США – 2024.

В матче третьего круга Медведев (5) обыграл итальянца, 31-ю ракетку Флавио Коболли (31) со счётом 6:3, 6:4, 6:3.

«Матч получился тяжёлым — со взлётами и падениями. И в какой-то момент я стал играть намного лучше на своей подаче, а не на его. Было очень, очень жарко и влажно. Думаю, это замедляет игру, потому что я смотрел другие матчи перед своим, и было интересно. Для такого позднего поединка болельщиков на трибунах осталось довольно много. И я наслаждался собой», — приводит слова Медведева пресс-служба US Open – 2024.

За выход в четвертьфинал хардового «Шлема» Медведев сразится с 34-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем.