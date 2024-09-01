Ига Свёнтек: над своей игрой надо работать

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек заявила, что должна работать над своей игрой, поскольку соперницы уже привыкли к её стилю.

«Достижение первой строчки мирового рейтинга случилось со мной внезапно. Признаю, что сначала мои соперницы не знали, чего ожидать от моей игры. 2023 год был непростым, потому что соперницы уже знали мой стиль. В таком случае нужно учиться проявлять больше разнообразия на корте. Не получится продолжать играть в один и тот же теннис, так как люди это поймут, и победить будет сложнее.

Не знаю, улучшается ли теннис в целом, но над своей игрой надо работать, потому что здесь все анализируют тебя, и в конечном итоге они сосредоточатся на том, чтобы победить», — приводит слова Свёнтек Punto de Break.