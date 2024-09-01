«Он сказал, что я постоянно жульничаю». Медведев вспомнил эпизод на тренировке с Фритцем

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал занимательную историю, произошедшую с ним на тренировке с американцем Тейлором Фритцем.

— За карьеру вы со многими играли тренировочные сеты. Кто-нибудь обманывал?

— Жульничал? Есть у меня одна забавная история. Не знаю, помнит ли её Тейлор Фритц, можете потом попросить его самого рассказать её. Мы играли на Уимблдоне, в 2018-м или 2019-м, давно. Оба были не там, где сейчас. И если быть предельно честным, я не хочу обманывать на тренировках, но иногда ты не видишь мяч. Так вот, мы играем, и я уже не помню, что там было, но я сказал, что это аут там, где думал, что мяч в ауте. А после тренировки жена, тогда ещё моя девушка, рассказала, что он говорил со своим тренером и сказал, что я постоянно обманываю.

Я был в шоке, потому что мне правда на тренировках всё равно, выиграю я или проиграю. То есть я всегда стараюсь выиграть, но это неважно. И, если честно, не думаю, что кто-то в туре хочет обманывать на тренировках. Он, очевидно, был мной недоволен в тот момент. Мы друг с другом не говорили, не были друзьями. Ну, мы и сейчас не друзья, но у нас хорошие отношения. Такая вот история. Наверное, я был обманщиком. Можете сами его попросить рассказать, как он видел эту историю. Но я думаю, что никто на самом деле не хочет обманывать.

А вот когда до 12 лет играешь без судьи – это жёстко. Много историй. Жёстко в плане, что это даже не обман. Тебе кажется, что кто-то обманул, а потом он посылает мяч прямо в центр, а ты говоришь аут. Много таких историй. Теннис до 12 лет — жёсткий. Он готовит тебя ментально. Это намного тяжелее тура АТР.

— Так вы с Тейлором об этом не говорили?

— Нет, но можете его спросить, тут ничего такого. Очень забавно. После тренировки я думал: правда? Я же не пытался обмануть», — сказал Медведев на пресс-конференции US Open – 2024.