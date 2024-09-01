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Каролина Мухова ответила на скандальные слова Крис Эверт о её игре на US Open — 2024

Каролина Мухова ответила на скандальные слова Крис Эверт о её игре на US Open — 2024
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52-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова отреагировала на слова 18-кратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Крис Эверт.

«Каролина играет как парень. Она хочет играть как парень. У парней подачи сильнее. У женщин, у них в большинстве случаев лучше удары с лёта, они немного лучше двигаются», — сказала Крис Эверт во время комментирования матча второго круга US Open.

«Не думаю, что играю как мужчина. Не знаю, что сказать по этому поводу. На самом деле и не знаю, что она сказала. Но, очевидно, я черпала вдохновение, скажем, у Роджера Федерера или Новака Джоковича. Мне нравится следить за тем, что они делают, потому что это вдохновляет меня. Но не считаю, что я играю так», — приводит слова Муховой TennisUpToDate.

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