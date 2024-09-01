Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: Анастасия Павлюченкова не извинилась перед Игой Свёнтек за удар в тело на US Open

Фото: Анастасия Павлюченкова не извинилась перед Игой Свёнтек за удар в тело на US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте 27-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не извинилась перед пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек за удар, нанесённый в тело, по ходу матча третьего круга US Open – 2024.

US Open (ж). 3-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 02:20 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Анастасия Павлюченкова
27
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Неоднозначный эпизод произошёл на старте второго сета встречи. Павлюченкова в игровом моменте попала в Свёнтек, однако извиняться перед соперницей не стала, предположительно, россиянка была сосредоточена на матче. Хотя по выражению лица Иги можно предположить, что она этого ждала.

Фото: трансляция Eurosport

Фото: трансляция Eurosport

Фото: трансляция Eurosport

При этом важно отметить, что после матча Свёнтек и Павлюченкова довольно тепло пообщались и обнялись. Напряжённости между теннисистками не наблюдалось. Полька выиграла матч со счётом 6:4, 6:2.

Сетка женского US Open - 2024
Материалы по теме
Шнайдер впервые вышла во вторую неделю ТБШ. А Самсонова разгромила американку
Шнайдер впервые вышла во вторую неделю ТБШ. А Самсонова разгромила американку
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android