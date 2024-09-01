Фото: Анастасия Павлюченкова не извинилась перед Игой Свёнтек за удар в тело на US Open

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте 27-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не извинилась перед пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек за удар, нанесённый в тело, по ходу матча третьего круга US Open – 2024.
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Неоднозначный эпизод произошёл на старте второго сета встречи. Павлюченкова в игровом моменте попала в Свёнтек, однако извиняться перед соперницей не стала, предположительно, россиянка была сосредоточена на матче. Хотя по выражению лица Иги можно предположить, что она этого ждала.
Фото: трансляция Eurosport
Фото: трансляция Eurosport
Фото: трансляция Eurosport
При этом важно отметить, что после матча Свёнтек и Павлюченкова довольно тепло пообщались и обнялись. Напряжённости между теннисистками не наблюдалось. Полька выиграла матч со счётом 6:4, 6:2.
- 1 сентября 2024
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