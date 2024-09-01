Выйдет ли Андрей Рублёв в четвертьфинал US Open — 2024?

Сегодня, 1 сентября, пройдёт матч четвёртого круга на Открытом чемпионате США — 2024, где встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров. Старт матча запланирован на 19:00 мск.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: выйдет ли Андрей Рублёв в четвертьфинал US Open — 2024?

В третьем круге Андрей Рублёв уверенно обыграл чешского теннисиста Иржи Легечку со счётом 6:3, 7:5, 6:4. Григор Димитров был сильнее нидерландца Таллона Грикспора (6:3, 6:3, 6:1).

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом турнира у мужчин является серб Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге.