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Выйдет ли Андрей Рублёв в четвертьфинал US Open — 2024?

Выйдет ли Андрей Рублёв в четвертьфинал US Open — 2024?
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Сегодня, 1 сентября, пройдёт матч четвёртого круга на Открытом чемпионате США — 2024, где встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров. Старт матча запланирован на 19:00 мск.

US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Андрей Рублёв
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Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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Григор Димитров
9
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: выйдет ли Андрей Рублёв в четвертьфинал US Open — 2024?

В третьем круге Андрей Рублёв уверенно обыграл чешского теннисиста Иржи Легечку со счётом 6:3, 7:5, 6:4. Григор Димитров был сильнее нидерландца Таллона Грикспора (6:3, 6:3, 6:1).

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом турнира у мужчин является серб Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге.

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