Юлия Путинцева неуважительно отнеслась к болгёрл на US Open, за что позднее извинилась

32-я ракетка мира теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева неуважительно повела себя по отношению к болгёрл на US Open — 2024. Во время матча третьего круга с итальянкой Ясмин Паолини (3:6, 4:6) Путинцева несколько раз демонстративно отмахнулась от мячей, которые ей подавала девочка.
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Позднее Юлия извинилась перед девочкой на своей странице в социальных сетях.
«Хочу извиниться перед болгёрл за то, как повела себя. Если честно, дело было не в ней. Я была очень зла на себя за то, что не выиграла гейм, в котором у меня был брейк-пойнт, а потом была опустошена и погрузилась в мысли, что даже не обращала внимания на то, что происходит и кто подаёт мне мяч», — написала Путинцева.
US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.
- 1 сентября 2024
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