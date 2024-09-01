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Юлия Путинцева неуважительно отнеслась к болгёрл на US Open, за что позднее извинилась

Юлия Путинцева неуважительно отнеслась к болгёрл на US Open, за что позднее извинилась
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32-я ракетка мира теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева неуважительно повела себя по отношению к болгёрл на US Open — 2024. Во время матча третьего круга с итальянкой Ясмин Паолини (3:6, 4:6) Путинцева несколько раз демонстративно отмахнулась от мячей, которые ей подавала девочка.

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 18:15 МСК
Юлия Путинцева
32
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Ясмин Паолини
5
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

Позднее Юлия извинилась перед девочкой на своей странице в социальных сетях.

«Хочу извиниться перед болгёрл за то, как повела себя. Если честно, дело было не в ней. Я была очень зла на себя за то, что не выиграла гейм, в котором у меня был брейк-пойнт, а потом была опустошена и погрузилась в мысли, что даже не обращала внимания на то, что происходит и кто подаёт мне мяч», — написала Путинцева.

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.

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