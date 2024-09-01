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Андрей Рублёв — Григор Димитров: текстовая онлайн-трансляция матча 4-го круга US Open

Андрей Рублёв — Григор Димитров: текстовая онлайн-трансляция матча 4-го круга US Open
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Сегодня, 1 сентября, состоятся матчи четвёртого круга турнира «Большого шлема» US Open — 2024. Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с девятой ракеткой мира болгарским теннисистом Григором Димитровым. Матч начнётся на корте «Артур Эш Стэдиум» в 19:00 мск.

US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Григор Димитров
9
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка. Андрей Рублёв ведёт в счёте личных встреч теннисистов с минимальным преимуществом — 4-3.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева. Джокович уже покинул соревнования в третьем круге.

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