Андрей Рублёв — Григор Димитров: текстовая онлайн-трансляция матча 4-го круга US Open

Сегодня, 1 сентября, состоятся матчи четвёртого круга турнира «Большого шлема» US Open — 2024. Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с девятой ракеткой мира болгарским теннисистом Григором Димитровым. Матч начнётся на корте «Артур Эш Стэдиум» в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка. Андрей Рублёв ведёт в счёте личных встреч теннисистов с минимальным преимуществом — 4-3.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева. Джокович уже покинул соревнования в третьем круге.