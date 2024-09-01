Стаббс раскритиковала Хаддад-Майю за инцидент в матче с Анной Калинской на US Open — 2024

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс высказалась о скандальном решении судьи против россиянки Анны Калинской и раскритиковала Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии.
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«Я играла в профессиональный теннис 22 года и знала, добралась ли я до мяча или нет, дважды ударила ли я с полулёта или нет, ударился ли об меня мяч или нет! Так что принять очко, когда ты его не заслуживаешь, зная правду, это довольно плохо!» — написала Стаббс на своей странице в Х.
Калинская запросила видеоповтор во время матча третьего круга US Open — 2024 после того, как ей показалось, что её соперница Хаддад-Майя отбила мяч после двойного отскока. Однако судья на вышке приняла решение не в пользу россиянки и засчитала очко её сопернице, хотя на повторе было видно, как мяч отскочил дважды.
- 1 сентября 2024
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