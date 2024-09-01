Андрей Рублёв — Григор Димитров: история личных встреч перед матчем 4-го круга US Open

Сегодня, 1 сентября, состоятся матчи четвёртого круга турнира «Большого шлема» US Open — 2024. Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с девятой ракеткой мира болгарским теннисистом Григором Димитровым. Матч начнётся в 19:00 мск.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч между российским теннисистом и представителем Болгарии.
Рублёв и Димитров провели между собой семь матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 4-3 в пользу россиянина (все матчи были на харде). Андрей выиграл во втором круге US Open — 2017 (7:5, 7:6 (7:3), 6:3), а также в первом круге Пекина-2019, в четвертьфинале Индиан-Уэллса-2022 и в полуфинале Шанхая-2023.
Григор был сильнее в третьем раунде Australian Open — 2018, в четвертьфинале Роттердама-2018 и во втором круге Вены-2022. В декабре прошлого года теннисисты ещё обменялись победами в рамках Мировой теннисной лиги, но это выставочное соревнование в зачёт личных встреч не идёт.
- 1 сентября 2024
-
16:00
-
15:30
-
15:16
-
14:57
-
14:37
-
14:00
-
13:40
-
13:28
-
13:17
-
13:06
-
13:05
-
12:40
-
12:35
-
12:15
-
12:05
-
11:51
-
11:41
-
11:30
-
11:13
-
10:30
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:32
-
09:30
-
08:59
-
07:55
-
07:21
-
07:03
-
07:01
-
06:56
-
06:38
-
05:47
-
05:16
-
04:55