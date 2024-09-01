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Карлос Алькарас приехал на этап Формулы-1 в Италии после раннего вылета с US Open

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас прибыл на этап Гран-при Формулы-1 в Монце (Италия). Третья ракетка мира присутствует в боксах французской команды «Альпин», за которую выступают гонщики Эстебан Окон и Пьер Гасли.

Фото: Пресс-служба Альпин

Напомним, во втором круге US Open — 2024, который продолжается с 26 августа по 8 сентября, 21-летний Карлос Алькарас сенсационно проиграл нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу (74-й номер мирового рейтинга) — 1:6, 5:7, 4:6. Действующий чемпион турнира серб Новак Джокович также покинул соревнования на ранней стадии — в третьем круге.

Этап в Монце является 16-м в нынешнем сезоне Формулы-1. В данный момент идёт гонка Гран-при Италии. На поул-позиции стартовал британский гонщик Ландо Норрис из команды «Макларен».