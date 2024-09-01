Ольховский: сейчас Медведев играет на том уровне, который и должен показывать

Победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский заявил, что пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев играет на необходимом для себя уровне на US Open — 2024.

«Как я говорил ранее, Даниилу нужно было несколько матчей, чтобы почувствовать уверенность в своей игре — он это сделал. На мой взгляд, первые два круга дали ту уверенность, которая была нужна Даниилу. Сейчас он играет на том уровне, который и должен показывать», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом турнира у мужчин является серб Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге.