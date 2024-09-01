Елена Веснина: победитель матча Синнер — Медведев выиграет US Open

Российская теннисистка олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина оценила шансы Даниила Медведева на титул US Open — 2024.

«Даня Медведев — теннисист такого уровня, что поражения до турнира «Большого шлема» не будут иметь какого-то критического влияния на его игру. Именно топовые игроки умеют набирать форму от матча к матчу на турнирах «Большого шлема» — в этом их сильная сторона. Они могут играть абсолютно никак до «Шлема», но как только наступают эти две недели, они тут же мобилизуются, появляется другая мотивация, а игра начинает совсем по-иному проявляться.

Тем более что Медведев играет на US Open — это его любимый турнир «Большого шлема», все об этом знают, и Даня сам об этом говорит. В матче с Синнером ему будет непросто, но Даня точно поборется. Это будет матч потенциальных победителей «Большого шлема». Мне кажется, победитель матча Синнер — Медведев и выиграет US Open», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.