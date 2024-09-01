Веснина: Андреевой не повезло на US Open, но поводов для тревоги нет — ей всего 17 лет

Российская теннисистка олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина оценила выступление Мирры Андреевой на US Open — 2024.

«Я смотрела матч Мирры с Крюгер, и Крюгер провела матч всей своей жизни — она играла настолько агрессивно и плотно, у неё настолько близко к линиям летели мячи. Она задавила Мирру. У Мирры не получалось, она не разыгралась на этом US Open, но так бывает. Надо иметь опыт играть первые круги на турнирах «Большого шлема» — все знают, насколько они опасны. Плюсом американцы всегда хорошо играли на домашнем «Шлеме» — они всегда совершали сенсации и выходили в решающие стадии.

Просто Мирре не повезло, не сложился именно этот US Open. Никаких поводов для тревоги нет, ей всего 17 лет. Впереди куча времени, а она уже играет потрясающе. Может, такие поражения дают даже больше, чем победы", — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.