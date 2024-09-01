«До сих пор не могу поверить». Моргадо — о спорном решении судьи в матче Калинской
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Известный португальский журналист Жозе Моргадо прокомментировал скандальное решение судьи против россиянки Анны Калинской в матче с Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии.
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«До сих пор не могу поверить», — написал Моргадо на своей странице в социальных сетях.
US Open (ж). 3-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 05:40 МСК
21
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
2 : 0
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Анна Калинская
А. Калинская
Ранее бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс раскритиковала Хаддад-Майю за то, что та не созналась перед судьёй.
Калинская запросила видеоповтор во время матча третьего круга US Open — 2024 после того, как ей показалось, что её соперница Хаддад-Майя отбила мяч после двойного отскока. Однако судья на вышке приняла решение не в пользу россиянки и засчитала очко её сопернице, хотя на повторе было видно, как мяч отскочил дважды.
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