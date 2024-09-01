«До сих пор не могу поверить». Моргадо — о спорном решении судьи в матче Калинской

Известный португальский журналист Жозе Моргадо прокомментировал скандальное решение судьи против россиянки Анны Калинской в матче с Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии.

Материалы по теме Фото Анна Калинская использовала видеоповтор на US Open, но судья ошиблась не в её пользу

«До сих пор не могу поверить», — написал Моргадо на своей странице в социальных сетях.

Ранее бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс раскритиковала Хаддад-Майю за то, что та не созналась перед судьёй.

Калинская запросила видеоповтор во время матча третьего круга US Open — 2024 после того, как ей показалось, что её соперница Хаддад-Майя отбила мяч после двойного отскока. Однако судья на вышке приняла решение не в пользу россиянки и засчитала очко её сопернице, хотя на повторе было видно, как мяч отскочил дважды.