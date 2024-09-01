Ольховский: Медведев должен проходить Боржеша, Даня выше по классу и свежее

Победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский считает, что пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев имеет хорошие шансы на выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2024.

«Даниил — фаворит матча с Боржешом и должен его проходить. У Боржеша был затяжной пятисетовый поединок с отыгранным тройным матч-болом — было отдано много сил. Даня выше по классу и свежее», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом турнира среди мужчин является серб Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге.