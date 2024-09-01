Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ольховский: Медведев должен проходить Боржеша, Даня выше по классу и свежее

Ольховский: Медведев должен проходить Боржеша, Даня выше по классу и свежее
Комментарии

Победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский считает, что пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев имеет хорошие шансы на выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2024.

US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2024, понедельник. 18:00 МСК
Нуну Боржеш
34
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Даниил — фаворит матча с Боржешом и должен его проходить. У Боржеша был затяжной пятисетовый поединок с отыгранным тройным матч-болом — было отдано много сил. Даня выше по классу и свежее», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом турнира среди мужчин является серб Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге.

Материалы по теме
Эксклюзив
Ольховский: сейчас Медведев играет на том уровне, который и должен показывать
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android