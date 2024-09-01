«Попырин провёл великолепный матч». Дрэйпер — о вылете Джоковича
Поделиться
25-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрэйпер дал комментарий по поводу победы австралийского теннисиста Алексея Попырина в матче со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем. В матче третьего круга Попырин обыграл Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 2:6, 6:4. В следующем круге он встретится с 20-й ракеткой мира из США Фрэнсисом Тиафо.
US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 03:30 МСК
28
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|2
|6
|
|4
|6
|4
2
Новак Джокович
Н. Джокович
«Попырин стал победителем турнира в Монреале. Я смотрел его матч с Джоковичем первые два сета, а потом ушёл спать. Не могу сказать, что Джокович играл плохо. Конечно, у него проседала подача, но и Попырин провёл великолепный матч. Сейчас в туре много игроков, которые в любой момент могут преподнести сюрприз и сыграть великолепно против лучших теннисистов мира», — приводит слова Дрэйпера Tennis365.
Комментарии
- 1 сентября 2024
-
18:52
-
18:51
-
18:49
-
18:35
-
18:05
-
17:55
-
17:30
-
17:15
-
17:05
-
16:29
-
16:00
-
15:30
-
15:16
-
14:57
-
14:37
-
14:00
-
13:40
-
13:28
-
13:17
-
13:06
-
13:05
-
12:40
-
12:35
-
12:15
-
12:05
-
11:51
-
11:41
-
11:30
-
11:13
-
10:30
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:32
-
09:30