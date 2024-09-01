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«Попырин провёл великолепный матч». Дрэйпер — о вылете Джоковича

«Попырин провёл великолепный матч». Дрэйпер — о вылете Джоковича
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25-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрэйпер дал комментарий по поводу победы австралийского теннисиста Алексея Попырина в матче со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем. В матче третьего круга Попырин обыграл Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 2:6, 6:4. В следующем круге он встретится с 20-й ракеткой мира из США Фрэнсисом Тиафо.

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 03:30 МСК
Алексей Попырин
28
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 2 6
4 		4 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Попырин стал победителем турнира в Монреале. Я смотрел его матч с Джоковичем первые два сета, а потом ушёл спать. Не могу сказать, что Джокович играл плохо. Конечно, у него проседала подача, но и Попырин провёл великолепный матч. Сейчас в туре много игроков, которые в любой момент могут преподнести сюрприз и сыграть великолепно против лучших теннисистов мира», — приводит слова Дрэйпера Tennis365.

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