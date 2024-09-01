Матс Виландер: Джокович выиграет ещё два титула «Большого шлема»

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер оценил текущую форму второй ракетки мира серба Новака Джоковича.

«Мы должны перестать удивляться его поражениям. Стоит оценить, что в таком возрасте он продолжает борьбу за титулы. Это невероятно, он делает это всю свою карьеру. Физически он не стареет, а умственно с каждым днём кажется умнее. Я думаю, что он продолжит играть и выиграет ещё два титула „Большого шлема“, — приводит слова Виландера Sportklub.

Джокович — 24-кратный победитель турниров «Большого шлема». В 2024 году сербский теннисист не выиграл ни одного титула на уровне АТР. Он назвал нынешний сезон худшим в своей карьере за последние 15 лет.