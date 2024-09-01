Мухова — о выходе в 1/8 US Open: я просто рада, что могу играть и у меня ничего не болит

52-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова дала комментарий по поводу выхода в 1/8 финала Открытого чемпионата США — 2024.

«Я, конечно, нахожусь в другом положении, чем в прошлом году. Я даже не хочу сравнивать себя с прошлым годом, честно говоря, но я в любом случае преодолела нелёгкий путь. Мне сделали операцию, и я не знала, буду ли я играть или нет. Я просто очень благодарна, что я здесь, что я могу играть, что у меня ничего не болит», — приводит слова Муховой официальный сайт WTA.

В следующем матче представительница Чехии сыграет с итальянкой Ясмин Паолини (пятый номер рейтинга WTA).

Ранее Мухова отреагировала на слова 18-кратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Крис Эверт.