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Мухова — о выходе в 1/8 US Open: я просто рада, что могу играть и у меня ничего не болит

Мухова — о выходе в 1/8 US Open: я просто рада, что могу играть и у меня ничего не болит
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52-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова дала комментарий по поводу выхода в 1/8 финала Открытого чемпионата США — 2024.

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 18:10 МСК
Каролина Мухова
52
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Анастасия Потапова
38
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

«Я, конечно, нахожусь в другом положении, чем в прошлом году. Я даже не хочу сравнивать себя с прошлым годом, честно говоря, но я в любом случае преодолела нелёгкий путь. Мне сделали операцию, и я не знала, буду ли я играть или нет. Я просто очень благодарна, что я здесь, что я могу играть, что у меня ничего не болит», — приводит слова Муховой официальный сайт WTA.

В следующем матче представительница Чехии сыграет с итальянкой Ясмин Паолини (пятый номер рейтинга WTA).

Ранее Мухова отреагировала на слова 18-кратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Крис Эверт.

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