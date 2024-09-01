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Навратилова объяснила ранний вылет Джоковича с US Open

Навратилова объяснила ранний вылет Джоковича с US Open
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась по поводу раннего вылета второй ракетки мира Новака Джоковича с Открытого чемпионата США — 2024.

«Его целью на год было завоевание золотой олимпийской медали, и он ее выполнил, так что я не удивлена, что ему не хватило концентрации и огня. Невозможно поддерживать это постоянно. Когда в зрелом возрасте у тебя случается небольшой провал, это гораздо хуже, чем когда тебе 25.

Все становится сложнее, на все уходит больше времени. Восстановление после тяжелых тренировок, восстановление после травм. Вы хотите тренироваться меньше, но тогда вы будете в худшей форме. Я просто не понимаю, как он может оставаться мотивированным», — приводит слова Навратиловой Tennis World USA.

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